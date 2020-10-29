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Задержанный с психотропами россиянин стал фигурантом уголовного дела
29.10.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. Задержанный с партией психотропов в Россонском районе россиянин стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Сотрудники наркоконтроля обнаружили
"В ходе допроса мужчина пояснил, что психотропы планировал распространять в виде закладок на территории Беларуси", - рассказали в СК.
Выяснилось, что ранее мужчина на протяжении месяца посещал Беларусь и делал крупные закладки.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 ("Незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере") Уголовного кодекса Беларуси. Наркоторговца заключили под стражу. В данный момент ведется расследование уголовного дела.
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На днях гражданина соседней страны задержали в Россонском районе с тремя килограммами наркотиков - мефедрона и альфа-PVP.
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