Задержанный с психотропами россиянин стал фигурантом уголовного дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Задержанный с партией психотропов в Россонском районе россиянин стал фигурантом уголовного дела, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Сотрудники наркоконтроля обнаружили крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь, в ходе отработки информации были задержаны пять человек. Среди них был 32-летний россиянин, в автомобиле которого обнаружили и особо опасные психотропы мефедрон, и альфа-PVP общей массой более 3,2 килограмма. Правоохранители задержали наркоторговца, когда тот пытался пересечь границу объездными путями.

"В ходе допроса мужчина пояснил, что психотропы планировал распространять в виде закладок на территории Беларуси", - рассказали в СК.

Выяснилось, что ранее мужчина на протяжении месяца посещал Беларусь и делал крупные закладки.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 ("Незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере") Уголовного кодекса Беларуси. Наркоторговца заключили под стражу. В данный момент ведется расследование уголовного дела.

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