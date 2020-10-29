В Жлобинском районе люди обратили внимание на лодку без рыбака на реке. Его тело потом нашли водолазы

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе на Днепре утонул рыбак, сообщили в ОСВОДе.

Фото: ОСВОД

Днем в среду спасателям очевидцы сообщили о том, что они уже длительное время наблюдают на реке в районе автодорожного моста лодку на якоре, но без рыбака.

После подводных поисковых работ в двухстах метрах ниже по течению от места вероятного происшествия водолазы ОСВОДа обнаружили тело хозяина лодки.

Погибшим оказался 45-летний житель города Жлобина. Обстоятельства и причины гибели уточняются. Похоже, мужчина выпал из лодки.

В лодке было рыбацкое снаряжение, а также спасательный жилет.