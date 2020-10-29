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В Жлобинском районе люди обратили внимание на лодку без рыбака на реке. Его тело потом нашли водолазы

29.10.2020 11:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе на Днепре утонул рыбак, сообщили в ОСВОДе.

Фото: ОСВОД

Днем в среду спасателям очевидцы сообщили о том, что они уже длительное время наблюдают на реке в районе автодорожного моста лодку на якоре, но без рыбака.

После подводных поисковых работ в двухстах метрах ниже по течению от места вероятного происшествия водолазы ОСВОДа обнаружили тело хозяина лодки.

Погибшим оказался 45-летний житель города Жлобина. Обстоятельства и причины гибели уточняются. Похоже, мужчина выпал из лодки.

В лодке было рыбацкое снаряжение, а также спасательный жилет.

 
 
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Погибшим оказался 45-летний житель города Жлобина. Обстоятельства и причины гибели уточняются.
 
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