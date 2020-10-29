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В Филадельфии протестующие напали на российских журналистов
29.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. В Филадельфии напали на съемочную группу из России. Пострадал оператор Первого канала - у него сотрясение мозга, сообщил
Журналисты снимали сюжет о последствиях погромов в Филадельфии. Корреспондент Георгий Олисашвили и оператор Максим Катаев делали материал о разграбленных магазинах – последствиях протестов, связанных с убийством афроамериканца.
© AP / Rick Bowmer
По словам Олисашвили, журналисты уже собирались уходить с места съемок, когда произошло нападение. "Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", рассказал корреспондент.
Работники Первого канала не успели заблокировать двери в своем авто, нападавшие воспользовались этим и вырвали видеокамеру из рук оператора. Журналисты попытались защитить остальное оборудование, после чего Катаев побежал в толпу, чтобы забрать камеру.
"Их было намного больше, они могли все, что угодно, сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину". Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", - прокомментировал Олисашвили.
© AP /
Протесты в США
Журналисты обратились за помощью к проезжавшему мимо полицейскому патрулю, однако те отказались помочь и посоветовали позвонить в 911. Прибывший новый патруль сказал корреспонденту и оператору, что "шансов никаких нет" и отказались ехать на место происшествия, так как там "слишком опасно", рассказал Олисашвили.
При даче показаний в детективном участке, куда представителей СМИ сопроводила полиция, к журналистам потеряли интерес после того, как узнали, что они не владельцы разграбленного бизнеса. Корреспондент сообщил, что опрос о произошедшем они с коллегой проходили уже по телефону на пути в Нью-Йорк.
Что происходит в Филадельфии
В Филадельфии уже несколько дней идут массовые протесты. Демонстранты ведут себя агрессивно, грабят магазины, устраивают поджоги, нападают на полицейских.
Волнения в американском городе начались после событий 26 октября. Полиция застрелила 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса. Уоллес направлялся к сотрудникам полиции с ножом, неподалеку находилась женщина – предположительно мать убитого, она попыталась его остановить. Правоохранители также призывали афроамериканца бросить холодное оружие, но тот проигнорировал просьбы.
© AP /
Погром в магазине Walmart
Полиция выстрелила в Уоллеса несколько раз, ранения были смертельными и по прибытию в больницу он скончался. Семья мужчины, по информации издания
Представитель правоохранительных органов Филадельфии считает, что видео, на котором запечатлено произошедшее, вызывает вопросы. Начато расследование инцидента. Мэр города выступил с извинением в адрес семьи Уоллеса. Он также заявил, что необходимо разобраться в произошедшем.
© AP /
Протесты в США
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Полицейский удерживал 46-летнего Джорджа Флойда, встав коленом ему на шею. Мужчина находился в этом положении почти восемь минут и несколько раз произносил фразу "Я не могу дышать", после чего перестал шевелиться. В больнице, куда афроамериканца доставили уже в бессознательном состоянии, Флойд скончался.
После гибели мужчины в обществе
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Проезжавший мимо полицейский патруль отказался помогать представителям СМИ Первого канала, служба 911 "потеряла интерес" к журналистам.
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