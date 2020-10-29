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Вооруженный ножом мужчина устроил резню у церкви Нотр-Дам
29.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Один человек погиб и несколько получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины у церкви Нотр-Дам в Ницце, передает
Инцидент произошел в четверг утром. По информации агентства, погиб 70-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения.
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Прибывшей на место происшествия полиции удалось оперативно задержать нападавшего. Его личность не раскрывается.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже выступил с коротким заявлением. Он поблагодарил полицию за оперативную работу и назвал инцидент не иначе как терактом.
"Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам", - написал Эстрози в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что выехал на место происшествия.
Позже телеканал BFMTV сообщил, что число погибших в результате нападения на прохожих увеличилось до трех.
Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил о создании оперативного штаба для выяснения обстоятельств случившегося.
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Мэр города уже прокомментировал произошедшее и назвал нападение не иначе как террористическим актом.
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