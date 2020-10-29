|
Рыбак погиб в Жлобинском районе
29.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Тело погибшего мужчины достали из Днепра сотрудники Жлобинской спасательной станции ОСВОД, об этом сообщается на сайте объединения.
Инцидент случился днем в среду, 28 октября. В районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от очевидцев о том, что в районе автодорожного моста на реке в 30 метрах от берега находится одноместная лодка ПВХ на якоре. Человека при этом в лодке нет.
На место прибыли водолазы, которые ниже по течению на расстоянии около двухсот метров от места возможного происшествия нашли тело рыбака.
Как было установлено, погибший - 45 летний житель Жлобина. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с лодки. Обстоятельства и причины его гибели установят эксперты.
В лодке также нашли рыбацкое снаряжение и спасательный жилет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы заметили, что на Днепре долгое время плавает лодка без человека, и сообщили об этом спасателям.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)