Рыбак погиб в Жлобинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Тело погибшего мужчины достали из Днепра сотрудники Жлобинской спасательной станции ОСВОД, об этом сообщается на сайте объединения.

Инцидент случился днем в среду, 28 октября. В районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от очевидцев о том, что в районе автодорожного моста на реке в 30 метрах от берега находится одноместная лодка ПВХ на якоре. Человека при этом в лодке нет.

На место прибыли водолазы, которые ниже по течению на расстоянии около двухсот метров от места возможного происшествия нашли тело рыбака.

Как было установлено, погибший - 45 летний житель Жлобина. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с лодки. Обстоятельства и причины его гибели установят эксперты.

В лодке также нашли рыбацкое снаряжение и спасательный жилет.

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