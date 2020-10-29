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Рыбак погиб в Жлобинском районе

29.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Тело погибшего мужчины достали из Днепра сотрудники Жлобинской спасательной станции ОСВОД, об этом сообщается на сайте объединения.

© CC BY 2.0 / Shevchenko Alexander / The Dnepr
Рыбак погиб в Шклове при спасении двух тонувших детей

Инцидент случился днем в среду, 28 октября. В районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от очевидцев о том, что в районе автодорожного моста на реке в 30 метрах от берега находится одноместная лодка ПВХ на якоре. Человека при этом в лодке нет.

На место прибыли водолазы, которые ниже по течению на расстоянии около двухсот метров от места возможного происшествия нашли тело рыбака.

Как было установлено, погибший - 45 летний житель Жлобина. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с лодки. Обстоятельства и причины его гибели установят эксперты.

В лодке также нашли рыбацкое снаряжение и спасательный жилет. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Очевидцы заметили, что на Днепре долгое время плавает лодка без человека, и сообщили об этом спасателям.
 
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