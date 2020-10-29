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Lexus сбил ребенка в Гомеле, мальчик в больнице
29.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате наезда легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
Авария произошла около 17:50 накануне, в срецду 28 октября, на улице Каменщикова.
"Женщина-водитель, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – сказали в инспекции.
Там также уточнили, что с места ДТП ребенка машиной скорой доставили в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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С места ДТП ребенка машиной скорой доставили в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.
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