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Lexus сбил ребенка в Гомеле, мальчик в больнице

29.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате наезда легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 17:50 накануне, в срецду 28 октября, на улице Каменщикова.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что с места ДТП ребенка машиной скорой доставили в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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С места ДТП ребенка машиной скорой доставили в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.
 
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