Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Около сотни посетителей столичного торгового центра были эвакуированы из-за загоревшегося в одном из павильонов электросамоката, сообщили в МЧС.

В четверг днем, в 13:56, спасателям поступила информация о загорании в ТЦ на улице Притыцкого в Минске, говорится на сайте ведомства. На место выбыли подразделения МЧС.

© Photo : МЧС Республики Беларусь ТЦ в Минске эвакуировали из-за возгорания электросамоката

Оказалось, что пожар возник из-за электросамоката, поставленного на зарядку на втором этаже здания. Администрация торгового центра эвакуировала посетителей до приезда спасателей, никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в 14:08, его причины сейчас устанавливаются.

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