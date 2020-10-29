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Убийство восьмилетней давности раскрыто в Полоцке

29.10.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство, которое было совершено в Полоцке восемь лет назад, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

© Photo : СК РБ
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По ее словам, в 2014-м в милицию Полоцка обратился гражданин, который рассказал, что не видел своего сына уже несколько лет и не знает, где он находится. Тогда по факту исчезновения 28-летнего полочанина возбудили дело.

"В ходе расследования в октябре 2020 года получена информация, что исчезновение мужчины носит криминальный характер", – сказала Лазько.

Следователи установили, что осенью 2012 года пропавший выпивал со знакомым, между мужчинами произошла ссора, во время которой собутыльник ударил молодого человека топором. Позже он закопал тело парня в сарае на своем участке.

На допросе злоумышленник раскаялся, его показания были проверены на месте совершения преступления. Мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство), он находится под стражей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователям понадобилось шесть лет, чтобы раскрыть преступление, совершенное в Полоцке еще в 2012-м.
 
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