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Закрыли или нет: что происходит на границах Беларуси?

29.10.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Белорусы массово сообщают в социальных сетях, что не могут в четверг пересечь границу на въезд в республику.

© Photo : ГПК
Лукашенко рассказал про "железный занавес" на границе

Корреспондент Sputnik узнал, что сейчас происходит на государственных рубежах.

В группах в соцсетях, в которых общаются белорусы, постоянно пересекающие границу с Литвой и Польшей, – паника. Вопрос у всех один: удалось ли кому-то въехать в Беларусь.

До пресс-службы Государственного пограничного комитета Sputnik дозвониться не удалось. Не взяли трубку в Брестской и Гродненской пограничных группах, в Лидском отряде информацией о закрытии границ не владеют.

В Гродненской таможне сказали, что оформление фур проходит в обычном режиме: в пункте пропуска "Каменный Лог" пропускают только большегрузы. "Для остального транспорта в обе стороны приблизительно с 16:00 закрыто движение в связи с напряженной эпидемической ситуацией", – сказали там.

В Полоцком пограничном отряде отметили, что информация о закрытии границы с Латвией к ним не поступала, а пункты пропуска "Урбаны" и "Грогоровщина" работают в штатном режиме.

На пограничном посту "Бершты", расположенном на участке белорусско-литовской границы, до которого удалось дозвониться Sputnik, сообщили, что не в курсе ситуации. "Никакой информации не поступало", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь в авиакомпании "Белавиа" заявили, что в четверг самолеты выполняют рейсы в штатном режиме: самолеты улетели в Вильнюс и Варшаву. "Рейсы не отменялись", – добавили там.

Напомним, в четверг 29 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следует закрыть границу, не сделав ее при этом "железным занавесом". Ранее он не видел необходимости в применении таких мер, а в марте назвал ограничительные меры соседних государств "несусветной глупостью".

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях, где общаются белорусы, постоянно пересекающие границу с Литвой и Польшей, – паника: граждане не могут въехать в Беларусь.
 
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