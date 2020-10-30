Несовершеннолетний с ножом напал на полицейских в Татарстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия, так как во время задержания молодой человек активно сопротивлялся.

Двое полицейских в Кукморском районе Татарстана выстрелили в молодого человека, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на служебную парковку отдела полиции, говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Около половины первого ночи 30 октября участковый парковал служебный автомобиль после дежурства и заметил возгорание на территории ОМВД. Полицейский начал тушить огонь, но в этот момент неизвестный бросил через ограду еще одну бутылку с горючей смесью. Участковый вместе с дежурным по ОВД начали преследовать нарушителя.

"На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", – отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, злоумышленник - местный житель 2004 года рождения. От полученных ранений он скончался на месте. Что было причиной атаки на отдел полиции, сейчас выясняют следователи.

Следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по двум статьям: "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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