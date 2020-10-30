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Теракт в Ницце: что известно к этому часу

30.10.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Стала известна личность мужчины, который в четверг устроил резню в церкви Ниццы. В результате нападения погибли три человека – две женщины и мужчина.

YouTube / Sputnik Беларусь
Резня в Ницце: опубликованы первые кадры с места происшествия

У совершившего тройное убийство найдено свидетельство итальянского "Красного Креста" на имя тунисца Ибрагима бен Мухаммеда Салиха аль-Исауи 1999 года рождения. Он проживал в тунисском городе Бу-Хаджла, во Францию во время ограничительных мер из-за пандемии попал через итальянский остров Лампедузу. По сведениям местных властей, туда он прибыл 20 сентября, провел 14-дневный карантин, после чего был переведен в портовый город Бари. Там он как нелегальный мигрант получил "ордер на выезд" с требованием покинуть страну в течение семи дней, но вместо возвращения на родину поехал в Ниццу.

Что произошло

Тунисец аль-Исауи напал с ножом на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека. По данным французских СМИ, нападавший обезглавил мужчину и женщину в храме, третья жертва, которой стала гражданка Бразилии, умерла от ран уже на улице.

Преступника сотрудники полиции задержали на месте происшествия. Тунисец оказал сопротивление и был тяжело ранен. Он доставлен в госпиталь, жизнь мужчины находится под угрозой.

При обыске у нападавшего нашли нож длиной 30 сантиметров, Коран и два мобильных телефона. Ни полиции, ни спецслужбам не были известны его отпечатки пальцев.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Он рассказал, что нападавший во время атаки кричал "Аллах акбар". Мэр подтвердил гибель трех человек.

Расследование поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. После инцидента все храмы в Ницце будут закрыты. В город отправился президент Франции Эммануэль Макрон.

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Теги: Минск
 
 
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У мужчины, который напал на людей в церкви Нотр-Дам, нашли 30-сантиметровый нож, Коран и два мобильных телефона.
 
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