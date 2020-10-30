Генпрокуратура расследовала убийство в Витебске: дело направлено в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси завершила расследование и направила в суд уголовное дело об убийстве мужчины в Витебске, которое было совершено в июле 2020 года, сообщили в главном надзорном ведомстве.

Прокурорам пришлось потребовать от начальника районного отдела милиции, на территории которого произошло убийство, устранить причины и условия, способствовавшие преступлению.

"Данное уголовное дело расследовало управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры. Оно завершено, 41-летнего жителя Витебска будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью", - сообщили Sputnik в пятницу в ведомстве.

Один из мужчин, находясь по месту жительства, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из-за взаимных оскорблений нанес своему знакомому не менее 15 ударов руками, деревянным табуретом и щеткой для пола с ручкой по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы.

От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В рамках следствия было установлено, что обвиняемый официально нигде не работал, ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья, неоднократно привлекался к административной ответственности, состоит на диспансерном учете в связи с хроническим алкоголизмом, по месту жительства и отбывания наказаний характеризуется отрицательно, состоял на учете в органе внутренних дел.

Аналогичным образом характеризовался и убитый.

Следователи по особо важным пришли к выводу о недостаточной профилактической работе с гражданами данной категории и руководителю ОВД одного из районов Витебска внесено представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие преступлению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Витебский областной суд, примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

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