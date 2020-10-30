Более двух килограммов ртути нашли в подвале многоэтажки в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. В подвале многоквартирного жилого дома в Гомеле обнаружили 2,42 килограмма ртути, сообщили в пятницу в областном управлении МЧС.

Спасателям поступил звонок 29 октября в 15:58. Сообщалось, что в подвале девятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома на улице Ильича работники ЖЭУ обнаружили резиновую грушу.

Сотрудники МЧС прибыли на место и установили, что груша со ртутью герметична, а розлива опасного вещества не было. Масса ртути составила 2,42 килограмма.

Работники службы ХРЗ газоанализатором провели замеры на содержание паров ртути в воздухе. Их наличие в воздухе не было обнаружено, грушу со ртутью изъяли для последующей утилизации.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате случившегося нет, угрозы жизни и здоровью людей также не было. Эвакуация не проводилась.

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