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Более двух килограммов ртути нашли в подвале многоэтажки в Гомеле
30.10.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. В подвале многоквартирного жилого дома в Гомеле обнаружили 2,42 килограмма ртути, сообщили в пятницу в областном управлении МЧС.
© Photo : МЧС Беларуси
Спасателям поступил звонок 29 октября в 15:58. Сообщалось, что в подвале девятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома на улице Ильича работники ЖЭУ обнаружили резиновую грушу.
Сотрудники МЧС прибыли на место и установили, что груша со ртутью герметична, а розлива опасного вещества не было. Масса ртути составила 2,42 килограмма.
Работники службы ХРЗ газоанализатором провели замеры на содержание паров ртути в воздухе. Их наличие в воздухе не было обнаружено, грушу со ртутью изъяли для последующей утилизации.
В ведомстве отметили, что пострадавших в результате случившегося нет, угрозы жизни и здоровью людей также не было. Эвакуация не проводилась.
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Работники ЖЭУ обнаружили опасное вещество при проведении ремонтных работ в подвале девятиэтажного здания.
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