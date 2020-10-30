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Неизвестный повредил поезд и сигнализацию в Брестской области
30.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. В Брестской области возбуждено уголовное дело по факту приведения в непригодное состояние поезда и средств сигнализации, сообщил в пятницу Следственный комитет в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Неустановленное лицо утром 29 октября, находясь на железнодорожном полотне вблизи деревни Тевли Кобринского района, замкнуло металлическим проводом пару рельс, чем вывело из строя сигнализацию. Из-за этого произошло внештатное срабатывание сигнализации, которое привело к незапланированной остановке поезда сообщением "Барановичи-Брест", – говорится в сообщении.
После остановки состава злоумышленник открыл кран и развоздушил тормозную систему поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. Из-за этого возникла задержка поезда и следовавшего за ним в попутном направлении пассажирского состава.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают лицо, совершившее преступление. Санкция уголовной статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.
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Злоумышленник замкнул металлическим проводом пару рельс 29 октября, а также "развоздушил" тормозную систему поезда.
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