В Могилеве ищут женщину, которая страдает психическим заболеванием

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пропала 30-летняя Елена Сойкина, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс». Женщина страдает психическим заболеванием, она инвалид 2-й группы. Елена Сойкина может находиться вблизи храмов и церквей.



Фото: ПСО «Феникс»

Елена Сойкина ушла из дома 29 октября, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 170−172 см, плотного телосложения, волос прямой, темный.

Была одета: коричневая кожаная куртка, синие брюки, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елены Сойкиной, просят позвонить по телефону ПСО «Феникс» (+375 29) 246−00−04 или в милицию по телефону 102.