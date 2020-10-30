Выбежавшая на дорогу лиса спровоцировала аварию возле Бреста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Внезапно выбежавшая на дорогу лиса стала причиной ДТП с участием двух автомобилей в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ областного исполкома.

Авария произошла около 19:30 накануне, в четверг 29 октября, на 30-м километре трассы Р83 Брест – Каменец.

"Жительница агрогородка Видомля ехала на автомобиле Volkswagen Passat, в какой-то момент на проезжую часть выбежала лиса, для объезда животного женщина выехала на обочину, но не справилась с управлением, выехала на встречную, где столкнулась с Volkswagen Golf", – сказали в ГАИ.

© Photo : ГАИ Бреста Одна из машин, попавших в ДТП

По информации инспекторов, в первой машине кроме водителя был 8-летний ребенок, который находился в детском кресле, а во второй – 18-летняя девушка. Все были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.