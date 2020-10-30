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Выбежавшая на дорогу лиса спровоцировала аварию возле Бреста

30.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Внезапно выбежавшая на дорогу лиса стала причиной ДТП с участием двух автомобилей в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ областного исполкома.

© Photo : ГАИ Гродно
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Авария произошла около 19:30 накануне, в четверг 29 октября, на 30-м километре трассы Р83 Брест – Каменец.

"Жительница агрогородка Видомля ехала на автомобиле Volkswagen Passat, в какой-то момент на проезжую часть выбежала лиса, для объезда животного женщина выехала на обочину, но не справилась с управлением, выехала на встречную, где столкнулась с Volkswagen Golf", – сказали в ГАИ.

© Photo : ГАИ Бреста
Одна из машин, попавших в ДТП

По информации инспекторов, в первой машине кроме водителя был 8-летний ребенок, который находился в детском кресле, а во второй – 18-летняя девушка. Все были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Водитель пыталась объехать животное по обочине, однако не справилась с управлением, и ее машину вынесло на встречную полосу.
 
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