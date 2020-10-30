Избитого мужчину оставили умирать на дороге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. В минувшее воскресенье в отделение милиции Сморгонского района поступило заявление об обнаружении трупа мужчины, сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Тело 48-летнего человека без признаков жизни нашли в деревне Большая Мысса Сморгонского района.

"По данным следствия, вечером 24 октября местный житель распивал спиртные напитки в компании наглядно знакомых односельчан", комментирует произошедшее СК. Между мужчиной и 18-летним парнем возник конфликт, который закончился дракой. Парень избил 48-летнего мужчину и "оставил его на обочине дороги, после чего продолжил выпивать", уведомили в СК.

Следственная группа задержала подозреваемого и начала расследование по делу. Парню грозит наказание, предусмотренное частью третьей 147 статьи Уголовного кодекса - умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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