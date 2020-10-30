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Избитого мужчину оставили умирать на дороге
30.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. В минувшее воскресенье в отделение милиции Сморгонского района поступило заявление об обнаружении трупа мужчины, сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Тело 48-летнего человека без признаков жизни нашли в деревне Большая Мысса Сморгонского района.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По данным следствия, вечером 24 октября местный житель распивал спиртные напитки в компании наглядно знакомых односельчан", комментирует произошедшее СК. Между мужчиной и 18-летним парнем возник конфликт, который закончился дракой. Парень избил 48-летнего мужчину и "оставил его на обочине дороги, после чего продолжил выпивать", уведомили в СК.
Следственная группа задержала подозреваемого и начала расследование по делу. Парню грозит наказание, предусмотренное частью третьей 147 статьи Уголовного кодекса - умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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В Сморгонском районе на обочине дороги был найден мертвый мужчина. Злоумышленника, совершившего избиение до смерти, задержали.
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