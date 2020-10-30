|
ГУВД опровергло информацию о "жестком избиении" студентов в Минске
30.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Студенты, следившие за обстановкой во время митинга в Минске на улице Ленинградской, привлечены к административной ответственности, сообщили в ГУВД, отметив, что информация о том, что задержанные были "жестоко избиты", не соответствует действительности.
© Sputnik / Виктор Толочко
Таким образом, в ГУВД белорусской столицы прокомментировали сообщения об акции студентов 27 октября на улице Ленинградской в Минске. Пресс-служба столичной милиции также опубликовала оперативное видео, на котором задержанные молодые люди дают показания.
"Во время пресечения противоправных действий четверо молодых людей оказали сопротивление и попытались скрыться. Один из студентов, убегая от правоохранителей, упал и разбил нос", - сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД.
"После разбирательств и составления протоколов молодые люди были переданы родителям и руководству ВУЗа. Претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало", - отметили в милиции.
В отношении студентов составлены административные протоколы по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 КоАП Республики Беларусь (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сказали в ГУВД.
Там уточнили, что на улице Ленинградской группа студентов участвовала в несанкционированном массовом мероприятии, некоторые из них стояли около дороги и следили за появлением служебного транспорта с милиционерами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам милиционеров, один из студентов, пытаясь скрыться от правоохранителей, упал и разбил себе нос.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)