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ГУВД опровергло информацию о "жестком избиении" студентов в Минске

30.10.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Студенты, следившие за обстановкой во время митинга в Минске на улице Ленинградской, привлечены к административной ответственности, сообщили в ГУВД, отметив, что информация о том, что задержанные были "жестоко избиты", не соответствует действительности.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Таким образом, в ГУВД белорусской столицы прокомментировали сообщения об акции студентов 27 октября на улице Ленинградской в Минске. Пресс-служба столичной милиции также опубликовала оперативное видео, на котором задержанные молодые люди дают показания.

"Во время пресечения противоправных действий четверо молодых людей оказали сопротивление и попытались скрыться. Один из студентов, убегая от правоохранителей, упал и разбил нос", - сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД.

"После разбирательств и составления протоколов молодые люди были переданы родителям и руководству ВУЗа. Претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало", - отметили в милиции.

В отношении студентов составлены административные протоколы по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 КоАП Республики Беларусь (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сказали в ГУВД.

Там уточнили, что на улице Ленинградской группа студентов участвовала в несанкционированном массовом мероприятии, некоторые из них стояли около дороги и следили за появлением служебного транспорта с милиционерами.

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Теги: Минск
 
 
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По словам милиционеров, один из студентов, пытаясь скрыться от правоохранителей, упал и разбил себе нос.
 
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