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В Сморгонском районе парень в пьяной драке избил мужчину и бросил на обочине умирать

30.10.2020 15:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 25 октября в деревне Большая Мысса Сморгонского района нашли тело 48-летнего мужчины, сообщает СК.


Как потом установит следствие, вечером 24 октября мужчина выпивал в компании наглядно знакомых односельчан. На почве конфликта 18-летний парень избил мужчину, а затем бросил его неподалеку на обочине дороги — и продолжил выпивать.

Парня обвиняют по ч. 3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он под стражей.

 
 
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Утром 25 октября в деревне Большая Мысса Сморгонского района нашли тело 48-летнего мужчины.
 
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