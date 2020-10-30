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В Сморгонском районе парень в пьяной драке избил мужчину и бросил на обочине умирать
Источник материала: Tut.by
Утром 25 октября в деревне Большая Мысса Сморгонского района нашли тело 48-летнего мужчины, сообщает СК.
Как потом установит следствие, вечером 24 октября мужчина выпивал в компании наглядно знакомых односельчан. На почве конфликта 18-летний парень избил мужчину, а затем бросил его неподалеку на обочине дороги — и продолжил выпивать.
Парня обвиняют по ч. 3 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он под стражей.
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Утром 25 октября в деревне Большая Мысса Сморгонского района нашли тело 48-летнего мужчины.
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