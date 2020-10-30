Землетрясения в Турции и Греции: разрушены здания, есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Не менее 20 зданий разрушены в турецком Измире в результате землетрясения в Эгейском море, сообщает Sputnik Турция .

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло днем в пятницу, 30 октября, в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле. Европейские СМИ пишут, что ощутили мощные подземные толчки также в Афинах и на Крите.

По информации властей, в результате в Измире были разрушены по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших не поступало. На месте происшествия работают спасатели.

"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", - написал президент Турции Реджеп Эрдоган в Twitter.

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: 10'a yakın yıkılan bina ihbarı var https://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/qYTtxQT0UU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan binalar olduğu belirtiliyor https://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/6zV6duJF7g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020

В это же время землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Додеканесских островов: очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Местные власти сообщают, что один человек пострадал. Масштабных разрушений на острове Самос не зафиксировано, известно об обрушении части церкви Богоматери в Карловаси.