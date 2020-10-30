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Землетрясения в Турции и Греции: разрушены здания, есть пострадавшие
30.10.2020 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Не менее 20 зданий разрушены в турецком Измире в результате землетрясения в Эгейском море, сообщает
Землетрясение магнитудой 7.0 произошло днем в пятницу, 30 октября, в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение почувствовали и в других городах, в частности, в Стамбуле. Европейские СМИ пишут, что ощутили мощные подземные толчки также в Афинах и на Крите.
По информации властей, в результате в Измире были разрушены по меньшей мере 20 зданий. Сведений о погибших не поступало. На месте происшествия работают спасатели.
"Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия", - написал президент Турции Реджеп Эрдоган в Twitter.
В это же время землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Додеканесских островов: очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Местные власти сообщают, что один человек пострадал. Масштабных разрушений на острове Самос не зафиксировано, известно об обрушении части церкви Богоматери в Карловаси.
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Президент Турции поручил незамедлительно приступить к ликвидации последствий в зоне бедствия.
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