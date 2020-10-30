Главный инженер МЗКТ судится с государством за проведенные 4,5 года в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. Суд Москвоского района Минска рассмотри иск главного инженера МЗКТ Андрея Головача, по которому он хочет возместить моральный ущерб за проведенные в СИЗО четыре с половиной года, сообщили в суде.

Главный инженер Минского завода колесных тягочей (МЗКТ) Андрей Головач на протяжении почти 5 лет находился под стражей по обвинению во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Первомайский суд Минске летом 2019 года вынес ему оправдательный приговор, его освободили из-под стражи в зале суда. Позднее Минский городской суд оправдательный приговор, на который приносила протест прокуратура, оставил в силе. Головач подал в суд на государство, он хочет возместить моральный ущерб.

"4 ноября в 10:20 состоится первое судебное заседание по гражданскому делу по иску к Минфину Беларуси о материальном возмещении морального вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Московского района.

В своем исковом заявлении Головач просит взыскать с казны Беларуси в свою пользу 50 тысяч белорусских рублей в счет материальной компенсации морального вреда, причиненного незаконным задержанием и содержанием под стражей в течение почти 4,5 лет, уточнили в суде.

Ответчиком по гражданскому иску Головача отвечает министерство финансов Беларуси.

Защитник Головача Алексей Шваков считает оправдательный приговор законным и справедливым. По его словам, из 46 взяток, которые вменялись Головачу, ни одна не была задокументирована.

Адвокат назвал незаконными некоторые действия следствия, в частности, он считает неправомерными обыски и изъятие документов у свидетелей перед проведением допросов. Еще одним "ноу-хау" следствия он назвал то, что свидетелям давали прослушивать аудиозаписи допросов других фигурантов дела.

Дело главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО более 50 месяцев, но в итоге был оправдан, было настолько резонансным, что дошло до президента. Президент Беларуси Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем заявил, что не понимает, как можно четыре года держать в СИЗО человека .