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В Гомеле милиция задержала наркокурьера с большой партией психотропов

30.10.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Правоохранители в Гомеле задержали наркокурьера, который перевозил почти 380 закладок с альфа-PVP, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. 

YouTube/Сбытчики марихуаны задержаны в Гомеле
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Сообщается, что при себе у 19-летнего неработающего жителя Буда-Кошелевского района оперативники нашли большой сверток с закладками (около 300 штук). Внутри пакетиков находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой 286 граммов.

После милиционеры с помощью служебной собаки нашли еще 80 закладок. Оперативники выяснили, что задержанный планировал распространить товар на территории Гомельской области.

Действиям молодого человека дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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У задержанного изъяли сверток с закладками особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.
 
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