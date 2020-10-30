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Суды со следующей недели начинают массово рассматривать "протестные" дела

30.10.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Белорусские суды на следующей неделе начнут рассмотрение так называемых "протестных" дел, судебные заседания пройдут как Минске, так и в регионах, сообщили Sputnik источник в судебной системе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным генеральной прокуратуры, с начала августа в Беларуси возбуждено более 650 уголовных дел в связи с прошедшими в стране несанкционированными акциями протеста. "Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Признаны обвиняемыми около 200 человек, около 70 дел направлены в суды", - заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Суды уже начинают массово рассматривать так называемые "протестные" дела", - сообщили Sputnik в пятницу в судебной системе.

К примеру, в Минске в суде Центрального района 3 ноября начнется первое судебное заседание по уголовному делу о хулиганстве и умышленном повреждении особо ценных историко-культурных ценностей. Речь идет о стеле "Минск – город-герой".

Согласно материалам дела, обвиняемый 14 августа, находясь вблизи Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, с использованием аэрозольных баллонов распылил лакокрасочный материал и нанес изображение в виде круга с линией на обелиск. В отношении обвиняемого возбуждено два уголовных дела и к нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

"Первое судебное заседание назначено на 3 ноября на 14:10", - сообщили Sputnik в суде Центрального района Минска.

4 ноября в суде Пинского района начнется первое судебное заседание по уголовному делу об оказании сопротивления работнику милиции. Будут судить мужчину, который 12 августа с ножом пытался напасть на сотрудника ГАИ.

5 ноября в суде Ленинского района Бреста будут рассмотрены уголовные дела двух обвиняемых за надругательство над государственными символами. В первом уголовное дело идет речь о том, когда Бресте задержан мужчина, который надругался над государственным флагом. Втрое уголовное дело в отношении лицеиста из Кобрина, который сжег государственный флаг.

"Это только несколько примеров, прокуроры уже начали направлять достаточно много расследованных уголовных дел, возбужденных после 9 августа", - сказали собеседники Sputnik.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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