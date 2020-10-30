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Взрыв в котельной в Слуцке: пострадали два человека

30.10.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Два человека получили травмы в результате взрыва на котельной в Слуцке, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

© Photo : СК Беларуси
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Инцидент на улице Социалистической районного центра произошел днем в пятницу 30 октября. К месту были оперативно  отправлены аварийно-спасательные подразделения.

"При проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения", – сказали в управлении.

Там также отметили, что при взрыве травмы получили два работника, в настоящее время они находятся в больнице.

Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, в качестве версии рассматривается технический сбой во время пуско-наладочных работ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, в качестве версии рассматривается технический сбой во время пуско-наладочных работ.
 
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