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Взрыв в котельной в Слуцке: пострадали два человека
30.10.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Два человека получили травмы в результате взрыва на котельной в Слуцке, сообщили в Минском областном управлении МЧС.
© Photo : СК Беларуси
Инцидент на улице Социалистической районного центра произошел днем в пятницу 30 октября. К месту были оперативно отправлены аварийно-спасательные подразделения.
"При проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения", – сказали в управлении.
Там также отметили, что при взрыве травмы получили два работника, в настоящее время они находятся в больнице.
Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, в качестве версии рассматривается технический сбой во время пуско-наладочных работ.
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Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, в качестве версии рассматривается технический сбой во время пуско-наладочных работ.
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