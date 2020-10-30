Взрыв в котельной в Слуцке: пострадали два человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Два человека получили травмы в результате взрыва на котельной в Слуцке, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент на улице Социалистической районного центра произошел днем в пятницу 30 октября. К месту были оперативно отправлены аварийно-спасательные подразделения.

"При проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел выброс избыточного давления без последующего горения", – сказали в управлении.

Там также отметили, что при взрыве травмы получили два работника, в настоящее время они находятся в больнице.

Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП, в качестве версии рассматривается технический сбой во время пуско-наладочных работ.