Президент назвал протесты в Беларуси мятежом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал происходящее после августовских выборов в республике мятежом.

В пятницу глава государства провел встречу с коллективом Министерства внутренних дел, на которой подчеркнул необходимость недопущения дестабилизации обстановки в стране. Он также заявил, что полномочия президентских помощников в регионах (на этих должностях будут трудиться военные ) расширят.

"Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае", – цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определенные выводы и извлечь уроки.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

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