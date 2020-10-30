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Президент назвал протесты в Беларуси мятежом
30.10.2020 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал происходящее после августовских выборов в республике мятежом.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу глава государства провел встречу с коллективом Министерства внутренних дел, на которой подчеркнул необходимость недопущения дестабилизации обстановки в стране. Он также заявил, что полномочия президентских помощников в регионах (на этих должностях
"Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае", – цитирует Лукашенко БелТА.
Он также отметил, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определенные выводы и извлечь уроки.
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Лукашенко полагает, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определенные выводы и извлечь уроки.
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