ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент назвал протесты в Беларуси мятежом

30.10.2020 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал происходящее после августовских выборов в республике мятежом.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко хочет оперативно внести изменения в законы по охране правопорядка

В пятницу глава государства провел встречу с коллективом Министерства внутренних дел, на которой подчеркнул необходимость недопущения дестабилизации обстановки в стране. Он также заявил, что полномочия президентских помощников в регионах (на этих должностях будут трудиться военные) расширят.

"Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае", – цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определенные выводы и извлечь уроки.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил в Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске. Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко полагает, что белорусские власти слишком расслабились, поэтому из происходящего необходимо сделать определенные выводы и извлечь уроки.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суды со следующей недели начинают массово рассматривать "протестные" дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика