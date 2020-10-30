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Количество пострадавших при землетрясении в Турции превысило 500 человек

31.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Количество пострадавших в результате землетрясении в Турции превысило 500 человек, сообщил вечером в пятницу министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум.

© AFP 2020 / HANDOUT
Землетрясения в Турции и Греции: разрушены здания, есть погибшие и раненые

"По последней информации, при землетрясении погибли 12 и пострадали 522 человека. Под обломками разрушенных зданий еще есть люди, там работают спасатели", – сказал он.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в 30 октября на западе страны, его эпицентр находился вблизи города Сеферихисар (провинция Измир). Толчки ощущались также на близлежащих островах Греции. В Измире были разрушены не менее 20 зданий. На греческом острове Самос погибли два школьника, которых придавило упавшей стеной, около 20 человек получили травмы.

Ряд стран уже заявил, что готов оказать Турции помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени в Турции известно о 12 погибших, однако под завалами рухнувших зданий еще есть люди.
 
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