"Рельсовая война": Генпрокуратора возбудила дело за терроризм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой по факту умышленной порчи железнодорожного оборудования по статье "акт терроризма", сообщило в пятницу ведомство.

Согласно материалам дела злоумышленники, следуя призывам, размещенным в интернете, портили средства сигнализации и другие элементы инфраструктуры, которые обеспечивают безопасность на железной дороге.

"Такие действия создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта", – заявили в Генпрокуратуре.

По фактам возбудили дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма), санкция которой в качестве наказания предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Дело уже направлено в Следственный комитет.

Напомним, что в последнее время в Беларуси фиксируются десятки случаев закорачивания проволокой рельсов железной дороги. Данный вопрос поднял во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания. Действия неизвестных на путях он назвал признаками терроризма .

Читайте также: