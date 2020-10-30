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"Рельсовая война": Генпрокуратора возбудила дело за терроризм
31.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой по факту умышленной порчи железнодорожного оборудования по статье "акт терроризма", сообщило в пятницу ведомство.
УВД Могилевского облисполкома
Согласно материалам дела злоумышленники, следуя призывам, размещенным в интернете, портили средства сигнализации и другие элементы инфраструктуры, которые обеспечивают безопасность на железной дороге.
"Такие действия создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта", – заявили в Генпрокуратуре.
По фактам возбудили дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма), санкция которой в качестве наказания предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Дело уже направлено в Следственный комитет.
Напомним, что в последнее время в Беларуси фиксируются десятки случаев
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За порчу железнодорожного оборудования злоумышленникам может грозить в качестве максимального наказания до 15 лет.
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