|
Белорусские студенты застряли на границе с Польшей
31.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Студенты из Беларуси, которые учатся в Польше, застряли на границе под Брестом, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).
© AFP 2020 / INA FASSBENDER
Группа студентов приехала на польско-белорусскую границу 30 октября. Белорусские пограничники предупредили молодых людей, что на родине им придется соблюдать 10-дневный карантин, так как Польша входит в перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой.
"И к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство", - сообщили в пресс-службе ГПК.
Когда студенты попытались вернуться обратно в Польшу, во въезде им было отказано.
В ГПК подчеркнули, что польская сторона без объяснения причин не впускает белорусских студентов.
21 октября белорусские власти в связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах временно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госпогранкомитете заявляют, что польская сторона без объяснения причин отказывает во въезде студентам из Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)