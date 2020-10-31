Белорусские студенты застряли на границе с Польшей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Студенты из Беларуси, которые учатся в Польше, застряли на границе под Брестом, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Группа студентов приехала на польско-белорусскую границу 30 октября. Белорусские пограничники предупредили молодых людей, что на родине им придется соблюдать 10-дневный карантин, так как Польша входит в перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой.

"И к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство", - сообщили в пресс-службе ГПК.

Когда студенты попытались вернуться обратно в Польшу, во въезде им было отказано.

В ГПК подчеркнули, что польская сторона без объяснения причин не впускает белорусских студентов.

21 октября белорусские власти в связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах временно ограничили въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Вместе с тем, как подчеркнули в ГПК, белорусы могут вернуться домой .

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