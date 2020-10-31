Число жертв землетрясения в Турции выросло до 24

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двадцать четыре человека погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир. Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

В результате землетрясения в Измире обрушились не менее 20 зданий. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 786 раненых. Согласно последней информации, число жертв выросло.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых - до 804", - говорится в сообщении.

Жители Измира эту ночь провели на улице, боясь возвращаться в дома.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.