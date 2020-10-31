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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 24
31.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двадцать четыре человека погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
В результате землетрясения в Измире обрушились не менее 20 зданий. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 786 раненых. Согласно последней информации, число жертв выросло.
"Число погибших увеличилось до 24, раненых - до 804", - говорится в сообщении.
Жители Измира эту ночь провели на улице, боясь возвращаться в дома.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
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Мощное землетрясение ощущалось даже в Греции - на острове Самос обрушилась стена здания, под обломками погибли два человека.
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