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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 24

31.10.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Двадцать четыре человека погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир. Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

В результате землетрясения в Измире обрушились не менее 20 зданий. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 786 раненых. Согласно последней информации, число жертв выросло.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых - до 804", - говорится в сообщении.

Жители Измира эту ночь провели на улице, боясь возвращаться в дома.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Мощное землетрясение ощущалось даже в Греции - на острове Самос обрушилась стена здания, под обломками погибли два человека.
 
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