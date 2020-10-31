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Взрыв прогремел в поликлинике в Челябинске

31.10.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Кислородные баллоны взорвались в поликлинике в Челябинске, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло утром в городской больницы № 2: взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники. Затем возник пожар на площади 150 "квадратов": огонь охватил первый и второй этажи. Из поликлиники эвакуировали 150 человек.

"Пострадавших нет", - заявили в Минздраве региона. 

Местные власти сообщили, что пациенты будут распределены по другим лечебным учреждениям. "В настоящий момент на месте работает два десятка скорых, которые перевозят пациентов по больницам города", - уточнили в городской администрации.

Так, 32 пациента уже переданы на другие госпитальные базы. Тяжелых пациентов увозят бригады скорой помощи и реанимационные бригады, задействовано 16 бригад. Кроме того, больных перевозят на другие базы автобусами.

Создан оперативный штаб. Челябинский губернатор Алексей Текслер направился к месту происшествия. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Кислородные баллоны взорвались в поликлинике в Челябинске, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. ЧП произошло утром в городской...
 
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