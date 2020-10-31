Источник материала: Tut.by

В пятницу, 30 октября, на улице Молодежной в Речице двое рабочих застряли в люльке на уровне девятого этажа, сообщает МЧС.





Мужчины занимались герметизацией швов жилого дома. Из-за выхода из строя автоматики подъема и спуска люльки, они застряли на уровне девятого этажа и самостоятельно спуститься не могли.

По пожарной автолестнице рабочие все же спустились на землю.