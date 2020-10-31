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В Речице двое рабочих застряли в люльке на уровне девятого этажа
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 30 октября, на улице Молодежной в Речице двое рабочих застряли в люльке на уровне девятого этажа,
Мужчины занимались герметизацией швов жилого дома. Из-за выхода из строя автоматики подъема и спуска люльки, они застряли на уровне девятого этажа и самостоятельно спуститься не могли.
По пожарной автолестнице рабочие все же спустились на землю.
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