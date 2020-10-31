Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Терроризм и диверсии

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября", - проинформировала Чемоданова.

По ее словам, ранее сотрудники милиции задержали "доброго админа" этого же канала. Он призывал к блокировке движения на дорогах.

"Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - заявил Чемоданова.

Она добавила, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала подписчиков к противоправным действиям, которые могли повлечь за собой гибель людей, повреждение сооружений, дорог и средств сообщения.

"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий", - сказала Чемоданова.

Возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с использованием интернета. Женщина признана подозреваемой, в настоящее время она находится под стражей.

"Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности", - продолжила Чемоданова.

Оперативники также установили несколько сотен радикальных участников. Их действиям будет дана правовая оценка. "У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты", - сказал Чемоданова.

"Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса "Водители 97" экстремистским", - заключила она.

В октябре белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами .