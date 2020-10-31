ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси

31.10.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Терроризм и диверсии

"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября", - проинформировала Чемоданова.

По ее словам, ранее сотрудники милиции задержали "доброго админа" этого же канала. Он призывал к блокировке движения на дорогах.

"Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - заявил Чемоданова.

Она добавила, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала подписчиков к противоправным действиям, которые могли повлечь за собой гибель людей, повреждение сооружений, дорог и средств сообщения.

"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий", - сказала Чемоданова.

Возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с использованием интернета. Женщина признана подозреваемой, в настоящее время она находится под стражей. 

"Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности", - продолжила Чемоданова. 

Оперативники также установили несколько сотен радикальных участников. Их действиям будет дана правовая оценка. "У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты", - сказал Чемоданова. 

"Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса "Водители 97" экстремистским", - заключила она.

В октябре белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Речице двое рабочих застряли в люльке на уровне девятого этажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика