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Еще один Telegram-канал могут признать экстремистским в Беларуси
31.10.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Терроризм и диверсии
"Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября", - проинформировала Чемоданова.
По ее словам, ранее сотрудники милиции задержали "доброго админа" этого же канала. Он призывал к блокировке движения на дорогах.
"Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - заявил Чемоданова.
Она добавила, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала подписчиков к противоправным действиям, которые могли повлечь за собой гибель людей, повреждение сооружений, дорог и средств сообщения.
"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсий", - сказала Чемоданова.
Возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с использованием интернета. Женщина признана подозреваемой, в настоящее время она находится под стражей.
"Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности", - продолжила Чемоданова.
Оперативники также установили несколько сотен радикальных участников. Их действиям будет дана правовая оценка. "У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты", - сказал Чемоданова.
"Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса "Водители 97" экстремистским", - заключила она.
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Милиция задержала администратора Telegram-канала "Водители 97", ресурс могут признать экстремистским, сообщила официальный представитель МВД...
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