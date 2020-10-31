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Новые данные о жертвах землетрясения в Турции: Эрдоган вылетел в Измир

31.10.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган направился в пострадавший от землетрясения город Измир, передало РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.  

© REUTERS / MURAD SEZER
Президент выразил соболезнования в связи землетрясением в Турции

В субботу Эрдоган совершил рабочую поездку в город Ван на востоке Турции. "Президент направляется из Вана в Измир", - уточнили в администрации Эрдогана.

Накануне днем за западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар в провинции Измир. Обрушились по меньшей мере 20 зданий, там находились люди. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, были затоплены прибрежные улицы города.

Колебания также ощутили и на ближайших островах в Греции, местные сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9 баллов. 

По последним данным, во время землетрясения в Турции погибли 28 человек и 883 пострадали, из-под завалов полиции и спасателям удалось извлечь более 100 человек, их продолжают искать при помощи служебных собак.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, там два человека погибли и 20 получили ранения.

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Теги: Минск
 
 
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По последним данным, во время землетрясении в Турции погибли 28 человек и 883 пострадали, из-под завалов спасателям удалось извлечь более 100 человек.
 
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