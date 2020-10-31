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Пограничники задержали четырех анархистов на границе с Украиной

31.10.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Пограничники задержали группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Историю с застрявшими студентами на границе в ГПК назвали частным случаем

Он отметил, что задержание произошло 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. Их блокировала и задержала маневренная группа Мозырского пограниотряда.

При себе у анархистов обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патрону к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом.

Кроме этого, задержанные были хорошо экипированы, оснащены техникой, специальной экипировкой и снаряжением. Имелись также украинская сим-карта банковские карты и деньги в различных валютах.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

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Теги: Минск
 
 
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При себе "радикально настроенные лица" имели целый арсенал ― от огнестрельного оружия и ручной гранаты до "травматов" с патронами и газовых баллончиков, сообщили в...
 
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