Пограничники задержали четырех анархистов на границе с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Пограничники задержали группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он отметил, что задержание произошло 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. Их блокировала и задержала маневренная группа Мозырского пограниотряда.

При себе у анархистов обнаружено две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патрону к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом.

Кроме этого, задержанные были хорошо экипированы, оснащены техникой, специальной экипировкой и снаряжением. Имелись также украинская сим-карта банковские карты и деньги в различных валютах.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных.

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