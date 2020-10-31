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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в субботу
31.10.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
В субботу прошел "Женский марш", который превратился в "демарш" - это формат уличных гуляний с цветами. Вместе с ним состоялся марш людей с инвалидностью. В ГУВД отметили, что акции были немногочисленные, цифры в ведомстве готовы назвать завтра.
"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - сказала в беседе со Sputnik Ганусевич.
Она добавила, что спецсредства и огнестрельное оружие не применялись.
Протестные акции проходят в Беларуси больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов.
Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.
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В субботу прошел "Женский марш", который превратился в "демарш" - это формат уличных гуляний с цветами, также вместе с ним состоялся марш людей с инвалидностью.
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