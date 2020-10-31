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ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в субботу

31.10.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Несколько человек задержаны сегодня в Минске за участие в несанкционированных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. 

В субботу прошел "Женский марш", который превратился в "демарш" - это формат уличных гуляний с цветами. Вместе с ним состоялся марш людей с инвалидностью. В ГУВД отметили, что акции были немногочисленные, цифры в ведомстве готовы назвать завтра.

"Несколько человек задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - сказала в беседе со Sputnik Ганусевич.

Она добавила, что спецсредства и огнестрельное оружие не применялись.

Протестные акции проходят в Беларуси больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов.

Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.

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Теги: Минск
 
 
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В субботу прошел "Женский марш", который превратился в "демарш" - это формат уличных гуляний с цветами, также вместе с ним состоялся марш людей с инвалидностью.
 
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