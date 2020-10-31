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Стрельба в Лионе: что известно о напавшем на православного священника

01.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Стало известно о задержании мужчины, стрелявшего в священника в Лионе, передает РИА Новости со ссылкой на портал LYONMAG. Мужчина был задержан в третьем округе Лиона. Оружие у задержанного найдено не было.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"На данный момент мы не знаем, какие были мотивы атаки", - сказал мэр города Грегори Дусэ, выступая по местному телевидению.

Расследование дела о покушении на убийство священника начала местная прокуратура. Там сообщили, что следователи находятся в тесном контакте с антитеррористическим подразделением прокуратуры Франции. 

Инцидент произошел вечером вблизи греческой церкви в 7-м округе Лиона, неизвестный ранил православного греческого священника и скрылся с места нападения. 52-летний священник получил два ранения и находится в тяжелом состоянии. Известно, что он является настоятелем храма.

Нападение в Лионе произошло спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека. Напомним, в четверг выходец из Туниса Ибрагим бен Мухаммед Салих аль-Исауи устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека. Нападавший обезглавил мужчину и женщину в храме, третья жертва, гражданка Бразилии, умерла от ран на улице. Местные власти сочли произошедшее терактом.

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Теги: Минск
 
 
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Вечером в субботу неизвестный открыл стрельбу возле церкви во французском Лионе, две пули попали в православного священнослужителя.
 
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