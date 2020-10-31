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Увеличилось число жертв землетрясения в Турции

01.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 37, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось о 35 погибших и 883 пострадавших. 

© REUTERS / MURAD SEZER
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"У нас 37 погибших, 103 человека извлечены из-под завалов живыми", - сообщил Эрдоган, выступая в Измире, его цитирует РИА Новости.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море.

Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире и затоплении прибрежных улиц из-за цунами, которое спровоцировали подземные толчки.

Землетрясение ощутили и на соседних островах в Греции, там его магнитуду специалисты оценили в 6,9 баллов. Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, тамдва человека погибли и 20 получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество погибших во время землетрясении в Турции выросло до 37 человек, сообщил находящийся в пострадавшем Измире президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
 
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