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КГБ: задержанные на границе анархисты имели диверсионную подготовку
01.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : ГПК Беларуси
По озвученной им информации, формирование преступной группы происходило на территории Украины в августе 2020 года, где участники вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
"Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации", - сказал Бычек.
По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток, добавил представитель КГБ, его цитирует госагентство БЕЛТА.
Он также озвучил имена задержанных: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов.
С чего все началось
© Sputnik Анна Иванова
Во время следствия было установлено, что проживавший в Польше Олиневич решил направиться в Беларусь "для поддержки протестующих путем совершения насильственных действий в ущерб национальной безопасности Беларуси", он восстановил контакты со своим соратником-анархистом Дубовским и встретился с ним на территории Украины, рассказал представитель КГБ.
Далее они привлекли к своей деятельности двух граждан Беларуси, после чего незаконно пересекли белорусскую границу и поселились в лесном массиве в Минской области, добавил он.
В чем обвиняют задержанных
Преступная группа, обладавшая всеми признаками организованной, спланировала и осуществила на территории Минской и Гомельской областей ряд противоправных действий, сказали представитель КГБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, 22 октября было совершено нападение на здание Госкомитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября - совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.
Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре, приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.
"Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - рассказал Бычек.
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О задержании на границе с Украиной четырех анархистов ранее днем сообщил Госпогранкомитет Беларуси.
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