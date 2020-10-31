КГБ: задержанные на границе анархисты имели диверсионную подготовку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку, заявил в эфире "Беларусь 1" начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

По озвученной им информации, формирование преступной группы происходило на территории Украины в августе 2020 года, где участники вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации", - сказал Бычек.

По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток, добавил представитель КГБ, его цитирует госагентство БЕЛТА.

Он также озвучил имена задержанных: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов.

С чего все началось

Ранее днем стало известно, что 28 октября вблизи украинской границы в Ельском районе пограничникичетырех радикалов, имевших при себе боевой арсенал: огнестрельное оружие, боевую гранату, травмат с патронами, газовые баллончики, спецамуницию, средства радиосвязи и прочее снаряжение, а также банковские карты и деньги в разных валютах.

Во время следствия было установлено, что проживавший в Польше Олиневич решил направиться в Беларусь "для поддержки протестующих путем совершения насильственных действий в ущерб национальной безопасности Беларуси", он восстановил контакты со своим соратником-анархистом Дубовским и встретился с ним на территории Украины, рассказал представитель КГБ.

Далее они привлекли к своей деятельности двух граждан Беларуси, после чего незаконно пересекли белорусскую границу и поселились в лесном массиве в Минской области, добавил он.

В чем обвиняют задержанных

Преступная группа, обладавшая всеми признаками организованной, спланировала и осуществила на территории Минской и Гомельской областей ряд противоправных действий, сказали представитель КГБ.

В частности, 22 октября было совершено нападение на здание Госкомитета судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября - совершен поджог здания отдела ГАИ Мозырского РОВД.

Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре, приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.

"Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - рассказал Бычек.

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