Источник материала: Витьбичи (Витебск)

30 октября в Лепельском районе два пенсионера отравились угарным газом. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.





Выяснилось, что 29 октября женщина, 1948 года рождения и мужчина 1947 года рождения топили печь на даче. По окончании горения дров, закрыли задвижку дымохода, а утром почувствовали недомогание, и вызвали скорую медицинскую помощь. У них диагностировано отравление угарным газом.

МЧС напоминает: для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну.