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Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при нападении в Квебеке
01.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя - Sputnik. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в Квебеке, сообщает радиостанция "Радио Канада".
Полиция Квебека на своей странице в Twitter сообщила сначала о розыске мужчины "в средневековой одежде", а чуть позднее – о задержании подозреваемого в нападении на жителей города. При этом горожан призывают по-прежнему оставаться дома и не открывать двери, поскольку расследование все еще продолжается.
По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, его доставили в больницу. По данным газеты Le Soleil, машину подозреваемого обнаружили около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие.
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Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в центре Квебека, госпитализирован после того, как был задержан полицией.
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