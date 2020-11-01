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Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при нападении в Квебеке

01.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в Квебеке, сообщает радиостанция "Радио Канада".

Полиция Квебека на своей странице в Twitter сообщила сначала о розыске мужчины "в средневековой одежде", а чуть позднее – о задержании подозреваемого в нападении на жителей города. При этом горожан призывают по-прежнему оставаться дома и не открывать двери, поскольку расследование все еще продолжается.

По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, его доставили в больницу. По данным газеты Le Soleil, машину подозреваемого обнаружили около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в центре Квебека, госпитализирован после того, как был задержан полицией.
 
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