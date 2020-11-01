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Спасатели продолжают разбирать завалы после землетрясения в Турции
01.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Спасатели продолжают разбирать завалы после землетрясения в Турции.
© REUTERS / KEMAL ASLAN
Количество погибших при землетрясении увеличилось до 49 человек, пострадавших – до 896, сообщает местное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром в Эгейском море, неподалеку от города Сеферихисар (провинция Измир) произошло днем в пятницу, 30 октября. Толчки ощущались и на близлежащих греческих островах, сейсмологи из Греции оценили их магнитуду в 6,9.
В результате землетрясения в городе Измир обрушилось не менее 20 зданий, оно также спровоцировало небольшое цунами, которое затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре. Пострадал и греческий остров Самос: там погибли два человека, еще 20 были ранены, разрушены несколько зданий.
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Количество погибших при землетрясении, по последним данным, увеличилось до 49 человек, пострадавших – до 896.
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