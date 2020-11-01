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ЧП в Китае: из-за обрушения моста погибли люди
01.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. В результате обрушения железнодорожного моста не менее семи человек погибли, еще пятеро пострадали, сообщает местное издание Global Times.
© REUTERS / CHINA DAILY
Инцидент произошел в 13-миллионном городе Тяньцзинь утром 1 ноября. Полиция задержала сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.
Управление по чрезвычайным ситуациям НКР направило в Тяньцзинь следственную группу. Другие подробности пока не сообщаются.
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Происшествие случилось в городе Тяньцзинь. Местная полиция уже задержала сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.
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