ЧП в Китае: из-за обрушения моста погибли люди

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. В результате обрушения железнодорожного моста не менее семи человек погибли, еще пятеро пострадали, сообщает местное издание Global Times.

Инцидент произошел в 13-миллионном городе Тяньцзинь утром 1 ноября. Полиция задержала сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.

Управление по чрезвычайным ситуациям НКР направило в Тяньцзинь следственную группу. Другие подробности пока не сообщаются.