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В ГУВД сообщили о задержаниях во время акции протеста в Минске
01.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Минская милиция подтвердила задержания во время очередной акции протеста в столице, сообщает Sputnik.
Днем в воскресенье, 1 ноября, участники акции собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и двинулись по проспекту Независимости. Большими колоннами люди перемещались по проезжей части, после чего свернули на улицу Волгоградскую. По улице Кедышко и со стороны микрорайона Восток люди также шли длинными колоннами.
Некоторых активистов правоохранители задержали.
"Подтверждаю, что уже есть задержанные люди за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В очередной раз напоминаем, что данные акции являются несанкционированными, милиция просит не вестись на различные призывы в Telegram-каналах и не участвовать в этих мероприятиях", – сказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Точное количество задержанных она не назвала.
Очевидцы также сообщали о выстрелах в районе Детской железной дороги. Минская милиция не подтвердила применение специальных средств на акции протеста.
"У нас нет информации о том, что сотрудники милиции применяли оружие и иные средства", – заявила Ганусевич.
Напомним, традиционный воскресный марш оппозиции в Минске приурочен ко дню поминовения предков – "Дзяды". В планах участников акции – пройти по маршруту от парка Челюскинцев до урочища Куропаты.
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Традиционный воскресный марш оппозиции в Минске 1 ноября приурочен ко дню поминовения предков – "Дзяды".
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