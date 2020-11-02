Вооруженный мечом мужчина в средневековом костюме убил двоих и ранил пятерых человек в Квебеке

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в канадском Квебеке, пишет Русская служба ВВС .



Фото: Reuters

По сообщению полиции, нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Он был арестован в час ночи по местному времени.

Однако местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо написал в «Твиттере»: «Мое сердце скорбит вместе с любимыми тех двоих, что были убиты во время ужасающего нападения минувшей ночью в Квебеке».

«Я также желаю полного восстановления раненым. Мы думаем о вас и будем оставаться мысленно рядом со всеми вами», — добавил Трюдо.

Он также поблагодарил службы экстренной помощи за их критически важную работу.

Как сообщила в «Твиттере» местная полиция, на данный момент не просматривается признаков того, что у подозреваемого могли быть какие-либо еще мотивы кроме личных.

Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22.30 по местному времени.

На пресс-конференции в воскресенье глава полиции Квебека Роберт Пиджен сообщил, что этот человек приехал во франкоязычный Квебек из пригорода Монреаля с намерением убить как можно больше людей.

Следствие считает, что нападение было заранее продумано, но его жертвы были случайными.

Полиция сообщила, что подозреваемый говорил о подобном нападении «в медицинском контексте» пять лет назад, но он не был известен полиции, не был замечен в связях с террористическими группировками и у него нет уголовного прошлого.

Издающаяся в Квебеке газета Le Soleil написала, что в момент задержания подозреваемый лежал на земле, был без обуви и в состоянии переохлаждения. По сведениям газеты, он не оказал никакого сопротивления при аресте.

После задержания возле выставочного центра Espace 400e мужчину отправили в больницу для оценки состояния его здоровья. По предварительным данным, нападавшему около 25 лет, его личность пока не раскрывается.