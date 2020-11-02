Под Столбцами пара с пистолетом ограбила магазин

Источник материала: Tut.by

Мужчина и женщина, угрожая продавщице «предметом похожим на пистолет», забрали около 2000 рублей выручки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нападение произошло 31 октября около 18.30 в деревне Яченка в Столбцовском районе.

«Мужчина и женщина зашли в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку — около 2000 рублей. Перед тем как скрыться налетчики связали женщину скотчем», — рассказали в МВД.

Женщине удалось освободиться и позвонить в милицию. Подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались жители Столбцов, 42-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Сейчас они находятся в ИВС, возбуждено уголовное дело за разбой.