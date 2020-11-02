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Лиса напала на пенсионерку в Хойникском районе
02.11.2020 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Лиса набросилась на пенсионерку в Хойникском районе, животное пришлось умертвить, об этом инциденте сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Инцидент произошел днем в субботу 31 октября в деревне Храпково. В милицию позвонили из МЧС и сообщили, что пожилая женщина пострадала от нападения лисы, правоохранители выехали на место ЧП.
Выяснилось, что 79-летняя пенсионерка стала жертвой дикого животного. На протяжении нескольких дней лиса регулярно приходила на ее подворье и успела убить четырех кур. Наведалась она за добычей и в субботу.
Женщина решила дать отпор лисе и попыталась ее прогнать. При этом зверь не убежал, а ощетинился и бросился на человека, после чего спрятался в сарае. Старушка позвонила в МЧС.
"Милиционеры, узнав, что лиса угрожала жизни и здоровью пенсионерки, и оценив внешний вид рыжей, характерный для бешенства, обезвредили животное, используя огнестрельное оружие", - рассказали в УВД.
Труп животного передали работникам ветеринарной станции для проведения исследований. В данный момент выясняется, была ли лиса бешеной.
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Пожилая женщина пыталась прогнать дикого зверя со своего подворья, но тот отреагировал весьма агрессивно.
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