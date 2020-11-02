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В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля»
Источник материала: Tut.by
Владельца нескольких колбасных заводов застрелили из арбалета в своем доме в Истре. Об этом
«Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сказала Врадий.
Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв.
«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», — добавила представитель ГСУ.
Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск причастных к убийству.
Погибший — владелец «Мясной империи» Владимир Маругов.
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«Второго ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после...
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