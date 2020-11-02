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Дерзкое нападение на магазин совершено в маленькой белорусской деревне
02.11.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. В деревне Яченка (Столбцовский район) совершено нападение на магазин, сообщает
Инцидент произошел 31 октября. В районе 18 часов преступники зашли в магазин, стали угрожать продавцу предметом, который похож на пистолет, и требовать выручку. В результате им удалось завладеть почти двумя тысячами рублей (около 760 долларов по курсу Нацбанка Беларуси). Перед тем, как скрыться, преступники связали продавца скотчем, но позже ей удалось освободиться и вызвать милицию.
"К месту происшествия направили, в том числе, и участкового инспектора, работавшего в соседней деревне. Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали", – рассказали в УВД.
В совершении нападения подозревается семейная пара, которая проживает в Столбцах. Сообщается, что супруги уже были судимы несколько раз. Сейчас они находятся в ИВС. Против них возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Похищенные деньги удалось изъять.
Буквально две недели назад было совершено
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Преступники ворвались в магазин вечером, продавцу угрожали похожим на пистолет предметом, а затем связали ее скотчем.
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