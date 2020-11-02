Дерзкое нападение на магазин совершено в маленькой белорусской деревне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. В деревне Яченка (Столбцовский район) совершено нападение на магазин, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома .

Инцидент произошел 31 октября. В районе 18 часов преступники зашли в магазин, стали угрожать продавцу предметом, который похож на пистолет, и требовать выручку. В результате им удалось завладеть почти двумя тысячами рублей (около 760 долларов по курсу Нацбанка Беларуси). Перед тем, как скрыться, преступники связали продавца скотчем, но позже ей удалось освободиться и вызвать милицию.

"К месту происшествия направили, в том числе, и участкового инспектора, работавшего в соседней деревне. Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали", – рассказали в УВД.

В совершении нападения подозревается семейная пара, которая проживает в Столбцах. Сообщается, что супруги уже были судимы несколько раз. Сейчас они находятся в ИВС. Против них возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Похищенные деньги удалось изъять.

Буквально две недели назад было совершено нападение на пункт отмена валют в Минске. Подозреваемым стал 30-летний мужчина, который не был судим. Он пояснил, что на преступление пошел из-за долгов. Согласно версии следствия, минчанин дождался на улице, когда кассир выйдет на перерыв, после чего подошел к ней и потребовал все деньги из кассы.

Читайте также: