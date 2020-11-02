Ребенок провел под завалами от землетрясения почти трое суток и остался жив

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Трехлетняя Элиф Перинчек была извлечена спасателями из-под завалов после сильного землетрясения в Измире, сообщает турецкое агентство Anadolu .

Ребенка немедленно доставили в больницу, родные считают, что Элиф чудом осталась жива. Ранее во время поисково-спасательных работ была извлечена девушка-подросток 14-ти лет. Идиль Ширин провела в завалах 58 часов, сообщает Anadolu. Всего спасатели помогли выбраться из-под завала 106-и пострадавшим от землетрясения людям.

Число жертв землетрясения, которое произошло 30 октября, растет. "По последним данным, в результате землетрясения погибли 83 человека, пострадали 962. В больницах находятся 219 пострадавших", - сообщает управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции ( AFAD ).

Подземные толчки были зафиксированы в минувшую пятницу сразу в двух странах - Турции и Греции. Магнитуда землетрясения составила 6,6, эпицентром землетрясения стал город Сеферихисар - провинция Измира, расположенная у Эгейского моря.

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