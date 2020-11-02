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Ребенок провел под завалами от землетрясения почти трое суток и остался жив
02.11.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Трехлетняя Элиф Перинчек была извлечена спасателями из-под завалов после сильного землетрясения в Измире, сообщает турецкое агентство
Ребенка немедленно доставили в больницу, родные считают, что Элиф чудом осталась жива. Ранее во время поисково-спасательных работ была извлечена девушка-подросток 14-ти лет. Идиль Ширин провела в завалах 58 часов, сообщает Anadolu. Всего спасатели помогли выбраться из-под завала 106-и пострадавшим от землетрясения людям.
© REUTERS / MURAD SEZER
Число жертв землетрясения, которое произошло 30 октября, растет. "По последним данным, в результате землетрясения погибли 83 человека, пострадали 962. В больницах находятся 219 пострадавших", - сообщает управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (
Подземные толчки были
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Трехлетняя девочка, которую спасли спустя 65 часов после землетрясения в Турции, стала 106-м человеком, извлеченным из-под завалов.
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