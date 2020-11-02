|
Российского "мясного короля" застрелили из арбалета минувшей ночью
02.11.2020 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Собственник нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября в собственной бане, заведено уголовное дело, сообщила
"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его сожительницу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", - прокомментировала инцидент Врадий.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Гражданская жена Маругова сообщила об инциденте в полицию, однако, когда правоохранители приехали на вызов, коммерсант был уже мертв.
По данным СК РФ, преступники покинули место происшествия на машине. Автомобиль был найден в одном из населенных пунктов городского округа Истра. Задержать нападавших не удалось.
В иномарке был найден арбалет, из которого застрелили бизнесмена. Оружие изъяли для экспертизы.
Владимира Маругова в коммерческих кругах называли "колбасным королем". Коммерсант был успешен в ведении бизнеса по продаже мясных изделий, владел производствами "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы", а также ООО "Строй-проект", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в бане, которая принадлежала убитому. Владимира Маругова и его гражданскую жену связали и требовали денег.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)