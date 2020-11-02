Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Собственник нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября в собственной бане, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его сожительницу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", - прокомментировала инцидент Врадий.

Гражданская жена Маругова сообщила об инциденте в полицию, однако, когда правоохранители приехали на вызов, коммерсант был уже мертв.

По данным СК РФ, преступники покинули место происшествия на машине. Автомобиль был найден в одном из населенных пунктов городского округа Истра. Задержать нападавших не удалось.

В иномарке был найден арбалет, из которого застрелили бизнесмена. Оружие изъяли для экспертизы.

Владимира Маругова в коммерческих кругах называли "колбасным королем". Коммерсант был успешен в ведении бизнеса по продаже мясных изделий, владел производствами "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы", а также ООО "Строй-проект", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".

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